Общество

Псковские медики стали вторыми на соревнованиях профмастерства под Сыктывкаром

Председатель первичной профсоюзной организации Псковской станции скорой медицинской помощи Раиль Агакишиев в составе команды от Псковской области занял второе место в открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди служб, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ДТП на территории РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Мероприятие ежегодно проходит в начале июня под Сыктывкаром. Участники оказывали первую помощь, спасали «пострадавших» от травм в авариях и других чрезвычайных ситуациях, проходили тесты на знание медицины и состязались на лучшее вождение машины.

В соревнованиях принимали участие команды скорой помощи, фельдшеров и спасателей из самых разных районов Коми, в том числе и Сыктывкара, а также медики из других городов России: Твери, Пскова, Самары, Архангельска, Чебоксаров, Тулы.

Поздравления всей команде выразила председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.