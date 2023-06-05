Общество

Солнечная и сухая неделя ожидается в Псковской области

Солнечную и сухую неделю прогнозируют в Псковской области с 5 по 11 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Погода будет преимущественно солнечной и сухой. Ночные температуры хоть и достаточно низкие, но заморозки не прогнозируются. Основной температурный фон по ночам будет колебаться от +3 градусов до +8 градусов», – отметила Тала Нещадимова.

По словам синоптика, дневные температуры будут более разнообразными. Воздух в регионе прогреется от +15..+20 градусов до +19... +24 градусов.

Прогнозируется западный ветер – от слабого до умеренного, иногда будет дуть северный ветер.