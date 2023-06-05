Общество

Пропавшего после посещения поликлиники великолучанина нашли живым спустя сутки

Пропавшего после посещения медицинского учреждения 67-летнего Владимира Сингатулина нашли живым в Великих Луках сегодня, 5 июня. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Поисковый отряд «След» Великие Луки / «ВКонтакте»

«Мы с хорошими новостями! Силами великолукского поискового отряда "След" Владимир Михайлович Сингатулин найден! Жив, передан сотрудникам скорой помощи», – отметили волонтёры.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал 4 июня. Его разыскивали также и добровольцы регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».