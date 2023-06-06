Общество

С новой клещевой инфекцией столкнулись в Псковской области

С новой клещевой инфекцией столкнулись в Псковской области. Комментарий главного внештатного пульмонолога Псковской области, депутата Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко прозвучал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На протяжении многих лет в Псковской области фиксируются заболевания, которые переносят иксодовые клещи – энцефалит и боррелиоз, а также анаплазмоз и эрлихиоз. За период двух с половиной месяцев c начала сезона в городе Пскове обратилось 668 человек, 135 — в филиал в Великих Луках. Методом ПЦР было обследовано 543 клеща, 115 из них положительных. То есть порядка 21% от общего числа обследованных клещей.

«В клещах методом ПЦР обнаружено в 98 случаях боррелиоз. Эрлихиоз в 13 случаях. И что нас удивило в этом сезоне: мы впервые взяли дополнительную тест-систему на клещевой риккетсиоз. Обследовано было 4 клеща, из них 4 оказались положительными. То есть в этом году мы фиксируем нового возбудителя, передаваемого клещами. Мы впервые провели дополнительное исследование четырех клещей на клещевой риккетсиоз. И все 4 оказались положительными. Мы фиксируем ещё одного возбудителя», — отметила Анастасия Повторейко.