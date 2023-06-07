Общество

Добиться оправдательного приговора планирует Олег Брячак

Добиться оправдательного приговора решил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мои уголовные дела – и "подкуп" избирателей, чего только не было, – закрыты. Часть по реабилитирующим обстоятельствам, а часть по срокам давности, но мне такого не надо, поэтому я попросил своих адвокатов оспорить закрытие одного из этих дел. Пришел в суд и попросил, чтобы меня судили до конца, чтобы был оправдательный приговор. Потом я детям своим скажу, что боролся в этой ситуации до конца. Ведь меня не устраивает такое положение, пусть меня осудят как положено. Сейчас я сам инициатор всех этих вещей», - сказал Олег Брячак.

Напомним, Олег Брячак обвинялся в том, что в 2012 году, будучи руководителем ЗАО «Теко-Терминал», получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку, а Юлия Морозова совершила пособничество в совершении указанных преступлений.

Суд признал Олега Брячака виновным в совершении двух преступлений по части 1 статьи 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. От назначенного ранее наказания он был освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Позднее Псковский областной суд вернул дело Олега Брячака в прокуратуру.