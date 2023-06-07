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Общество

Многодетным семьям Псковской области вручили государственные и региональные награды

07.06.2023 15:57|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 7 июня, встретился с многодетными семьями региона. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей глава региона вручил родителям государственные и региональные награды: медали ордена «Родительская слава», а также медали «Родительская слава Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор поблагодарил родителей за вклад в воспитание детей. «Воспитать ребенка в современном мире сложно, а когда семья большая и удается вырастить любящих, талантливых, целеустремленных детей, настоящих патриотов нашей малой Родины, своей страны — это вдвойне сложнее и дорогого стоит. Мы со своей стороны при поддержке федерального центра стараемся всячески помогать многодетным семьям. На региональном уровне многое делаем, строим, развиваем», — заметил Михаил Ведерников и напомнил об открытии новых школ, «Точек Роста», «ИТ-кубов», «Кванториумов».

Михаил Ведерников также анонсировал проведение конкурса среди многодетный семей, победителям которого передадут 10 вместительных автомобилей. «Участвуйте, дерзайте! Если не получается с первого раза, надо делать выводы и обязательно принимать участие снова. Эту программу мы будем развивать, она будет постоянной», — добавил губернатор.

 

Высшую государственную награду для многодетных родителей из рук губернатора области по поручению президента России получили Наталья и Алексей Поликарповы, Георгий и Ирина Мордовцевы. В ответном слове отец шести детей Георгий Мордовцев поблагодарил, что их усилия по воспитанию детей были отмечены столь высоко, и подчеркнул, что это в первую очередь заслуга супруги. Ирина Мордовцева на протяжении многих лет была личным тренером их детей, терпеливо ведя их к спортивным достижениям в различных видах спорта. Например, трое ребят являются рекордсменами и чемпионами мира по зимнему плаванию.

В торжественной атмосфере региональная награда — медаль «Родительская слава Псковской области» вручена Сергею и Анне Семеновым, Игорю и Наталье Тетериным, Сергею и Анастасии Петровым.

Мать восьми детей Анастасия Петрова поблагодарила Михаила Ведерникову за меры поддержки семей, в том числе многодетных, которые действуют в Псковской области. Она рассказала, что пару лет назад ее семья получила в региональном конкурсе автомобиль. Теперь они с детьми путешествуют по всей Псковской области и знакомят ребят с уникальными памятниками истории и культуры. «Поддерживая многодетные семьи и семьи с детьми, вы сохраняете традиционные семейные ценности. Сейчас это очень важно и ценно в противовес той чуждой идеологии, которая нам насаждается извне», — заметила многодетная мама и передала губернатору икону священномученика Ионы Невельского.

Многодетные родители также озвучили ряд предложений, которые глава региона пообещал проработать. В свою очередь Михаил Ведерников попросил у собравшихся совета. Он поделился идеей учредить региональную памятную медаль семейным парам с серьезным стажем совместной жизни. Многодетные родители идею поддержали и отметили, что лучше поздравлять с полувековым юбилеем совместной жизни.

Напомним, медаль ордена «Родительская слава» — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента Российской Федерации. «Родительской славой» в Псковской области награждены 10 семей.

Теги: #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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