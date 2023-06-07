Общество

Какие опасности таит белый «порох», объяснили псковичам

Не поджигать тополиный пух призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

«В период цветения тополей «летний снег» набивается возле сараев, мосточков, цоколей деревянных домов. Горит быстро с выделением значительного количества тепла. Способен поджечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или детская шалость с огнем. Для детей поджигать тополиный пух - забава, после которой нередко приходится вызывать пожарных», - уточнили в МЧС.

Ежегодно из-за поджога тополиного пуха происходят крупные пожары, а люди лишаются имущества. Псковичей призвали не играть с огнем.