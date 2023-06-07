Общество

Презентация нового автомобиля состоится в рамках open-air в Пскове

Презентация нового автомобиля состоится в рамках open-air в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Помимо насыщенной спортивной и культурной программы, в рамках мероприятия пройдет презентация нового автомобиля генерального спонсора фестиваля — компании «RRT» марки «Geely». Гости фестиваля смогут не только увидеть автомобиль, но и пооткрывать двери, посидеть внутри и сделать фото с новинкой на автомобильном рынке. А самые удачливые смогут выиграть призы и подарки от генерального спонсора грядущего open-air, уточнили организаторы.

Начало мероприятия 11 июня в 11:00. Вход свободный

Генеральный партнер - Радио ENERGY (105.3 FM). Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова и комитета по спорту и делам молодежи Пскова.

Фестиваль организован РСМ, региональным представителем Федерации джампинг-фитнеса России ViKi JUMP, при участии Jumping Fitness Studio, управления культуры администрации Пскова, школы танцев Dance Family.