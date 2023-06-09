Общество

Появление обнаженного псковича в окне многоэтажки вызвало резонанс в Сети

Появление обнаженного псковича в окне дома вызвало резонанс в Сети. Обсуждение завязалось в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

В комментариях к посту часть подписчиков настаивала на том, что загорающий находится на своей частной территории и может делать всё, что пожелает.

«Окно напротив автобусной остановки. Хочешь не хочешь, а увидишь!» – возразили им.

«На своей территории, но перед окном и на обозрение всем, есть ведь разница?» – добавили горожане.

Некоторые местные жители добавили, что наблюдают приём солнечных ванн этого обитателя квартиры на улице Юбилейной уже больше года. «Он так уже больше года загорает. И зимой, и летом. В 7 утра как часы», – поделились жители Завеличья.