Общество

Пскович отсудил более 300 тысяч рублей у продавца вибромассажной накидки

Пскович выиграл дело в суде по факту непредоставления полной информации о товаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Потребитель приобрел товар (вибромассажную накидку) стоимостью 169 000 рублей. Он подписал договор потребительского кредита на указанную сумму. Однако, осмотрев товар после покупки и ознакомившись с паспортом изделия, который был вложен в коробку с товаром, убедился, что не сможет использовать товар по назначению, ввиду имеющихся у него медицинских противопоказаний.

Суд установил, что при продаже товара до сведения потребителя не была доведена надлежащим образом информация о товаре, в том числе об имеющихся противопоказаниях к его использованию.

Было принято решение об удовлетворении требований потребителя и присуждении в его пользу в общей сложности 333 000 рублей, в частности:

денежных средств, уплаченных за товар, в размере 169000 рублей,

компенсации морального вреда. в размере 45000 рублей,

штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке 107 000 рублей,

судебных расходов, понесенных на оплату услуг представителя, в размере 12000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.