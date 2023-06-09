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Общество

Бениаминов vs Дабришюте: в Союзе писателей ответили на колонку автора ПЛН

11.06.2023 16:26|ПсковКомментариев: 3

Очередной выпуск авторской программы «Дабришутинг» Дины Дабришюте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вызвал бурную реакцию псковского литературного сообщества. 

 

Редакция ПЛН всегда  выступает за публичную полемику и открытую дискуссию на социально значимые темы.

В наш адрес обратился заместитель председателя правления регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов.

Руководствуясь принципами свободы слова, Псковская Лента Новостей публикует его мнение без каких-либо изменений и купюр.

«Для чего?

9 июля в группе Псковской ленты новостей (ПЛН) в ВКонтакте появилось видео поэтессы и колумнистки Дины Дабришюте, в котором она катком проехалась по псковским литераторам, имевшим смелость высказать на странице Дней Пушкинской поэзии и русской культуры критические замечания по подготовке этого фестиваля. Текстовая расшифровка этого видео в тот же день была размещена на сайте ПЛН.

Не стесняясь в выражениях, поэтесса громила псковских писателей за то, что они не оценили «наследников Пушкина», читавших стихи на поляне в Михайловском, и в целом поэзию современных поэтов от которой на этой поляне «некуда было деться». В чём только не обвинила поэтесса членов псковской писательской организации, и в том, что они молодых авторов за поэтов и вообще за людей не считают, и том, что строчат гадости в адрес Комитета Псковской области по культуре, и в распространении фэйковой информации, и в разрыве связи поколений псковских литераторов и т.д. и т.п. 

Наверное, всё это можно было бы отнести к её личным обидам, как одного из организаторов литературной части фестиваля «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», на то, что псковские писатели не оценили её работу по достоинству, если бы не одно «но». Дина Дабришюте является председателем Совета молодых литераторов (СМЛ) Псковского регионального отделения Союза писателей России. И выдвинули её на эту должность именно те самые псковские писатели, которых она столь беспардонно и бездоказательно оскорбляет и обвиняет. Выдвинули для того, чтобы укрепить связь между поколениями, найти точки соприкосновения для совместной работы, и вместе проводить эту самую работу. 

Впрочем, вернёмся к заявлениям нашей колумнистки. Всё то, о чём гневно рассказывала Дабришюте, большей частью инсинуации либо домысливание фраз выдернутых из контекста. Как опытный журналист, Дина понимает, что никто из её зрителей и читателей не полезет в социальные сети искать реальные посты псковских литераторов и тем более, не станет разбирается когда, почему и в каком контексте прозвучала та или иная реплика. Её речь попросту примут на веру, ведь Дина уже всё прочитала и во всём разобралась. 
Впрочем, не все. Я ещё раз перелистал в ВКонтакте публикации группы «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2023», просмотрел комментарии, сделанные в этом году. Увы, так и не увидел ни выпадов в адрес Комитета Псковской области по культуре, ни жалоб на то, что псковских литераторов не пригласили в Михайловское, ни иной «фэйковой информации» о которой говорит автор. Да, была озабоченность, что не будет поэзии или её будет мало, но по времени такие комментарии были сделаны до публикации полной программы фестиваля, когда в группе размещалась лишь информация о театральных постановках и перфомансах. Был мой вопрос, кто из поэтов, кроме Анны Егоян, будет выступать в Михайловском, так как в афише не были указаны имена других поэтов. Было недоумение от эскизов сестёр Бекрицких к ростовым фигурам, более напоминающих монстров из фильма «Чужой», нежели героев сказок Пушкина.

В отличие от Дины Дабришюте, огульно поливающей грязью сразу всех писателей Пскощины, я могу назвать имена литераторов, принявших участие в упомянутом обсуждении. Это поэты Андрей Бениаминов, Вита Пшеничная и Надежда Камянчук. Как раз те, кто в своё время активно поддержал выдвижение Дины руководителем СМЛ Псковской области и старались помочь ей в работе с молодыми поэтами.

Теперь о поэзии, которой со слов Дины Дабришюте, на Пушкинской поляне было много. Увы, в этом году мне не удалось побывать в Михайловском. Но учитывая, что все 35 участников поэтической лаборатории для молодых поэтов получили возможность выступить на поляне, да ещё добавив к этому поэтобатлы реперов на импровизированном ринге, можно поверить, что стихов прозвучало действительно немало. О качестве прозвучавших там произведений судить не берусь, так как, повторюсь, на Пушкинской поляне не был. Возможно, стоит поверить афише в группе фестиваля, где было указано, что на поляне в Михайловском выступят лучшие поэты России?

Мне случилось побывать сразу на двух мероприятиях с участием молодых поэтов, отобранных Диной Дабришюте для участия в фестивале: открытии выставки «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» и на «Поэтическом завтраке». Ребята действительно интересные, во многом талантливые, но называть всех их лучшими поэтами России я бы не спешил. Поэтический уровень этих 35 молодых авторов, скажем мягко, очень сильно разнился. Запомнилась фраза одного из приглашённых, произнесенная на «Поэтическом завтраке»: «Мне здесь сказали, что мне лучше вообще не писать…». А вот стихов, которые запомнились либо зацепили на этом «завтраке» оказалось не так уж и много.

Между тем лучшие поэты России на фестивале всё-таки были, но стихи их на Пушкинской поляне не прозвучали. Выступление знаменитой советской и российской поэтессы, лауреата многочисленных российских и международных премий, в том числе Российской Национальной премии «Поэт» и Патриаршей литературной премии, профессора Литинститута имени А.М. Горького - Олеси Николаевой в Михайловском запланировано не было. Как не были запланированы выступления преподавателей Литинститута, известных российских поэтов Игоря Болычева и Оксаны Лисковой, прозаиков Михаила Попова, Сергея Дмитренко, Александра Торопцева. Мэтров российской литературы использовали как технический персонал, приглашённый на фестиваль для проведения литературных мастерских с «лучшими поэтами России», дали выступить и прочитать одно стихотворение на «Поэтическом завтраке», зрителями которого, кроме молодых поэтов и организаторов мероприятия, были от силы 20 человек, на том с ними и распрощались.
Но снова об общем впечатлении от заявлений Дины Дабришюте. Прозвучали они как раз вовремя, сразу после подведения итогов фестиваля, похвальных речей и публикаций в средствах массовой информации, и напоминали скорее донос властям о том, что псковские писатели посмели критиковать Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Причем донос, выполненный в лучших традициях жанра, с передёргиванием фактов, домыслами, инсинуациями. 

Но для чего? Для чего псковской поэтессе, председателю СМЛ Псковского регионального отделения Союза писателей России клеветать на своих старших коллег,  хамить, пытаться их унизить? Ради красного словца? Или чтобы застолбить себе место в подготовке литературной части следующего фестиваля в Михайловском? Или… 

Впрочем, об этом знает только Дина Дабришюте.

Андрей Бениаминов, поэт,
заместитель председателя правления
Псковского регионального отделения Союза писателей России».

Источник: Псковская Лента Новостей
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