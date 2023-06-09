Общество

Снизилась активность использования россиянами банковских карт

Количество выпущенных банковских карт по итогам I квартала 2023 года выросло. А вот число активно используемых карт, по которым проводилась хотя бы одна операция, резко сократилось. Последний раз подобное наблюдалось в пандемию.

C чем связан спад активности по банковским картам, выясняли «Известия».

По данным Центрального банка (ЦБ), по итогам I квартала количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%. Однако число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) уменьшилось на 3%.

У физических лиц оно сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических — на 269 тыс. (9,8%). А объем операций с использованием карт — это и снятие наличных, и оплата товаров, и прочее — упал в январе–марте по сравнению с концом 2022-го на 5 трлн рублей (11,9%).

Последний раз подобное резкое снижение активности по банковским картам наблюдалось во II квартале 2020 года: тогда на фоне пандемии и ограничительных мер количество активных карт обвалилось на 4,67 млн (2,37%), а объем операций упал более чем на 1 трлн рублей (4,3%).

Одной из причин такой динамики эксперты считают эффект высокой базы IV квартала 2022-го.

Так, в первом полугодии 2022 года возникла экономическая неопределенность, появились известные ограничения и технические проблемы в использовании банковских карт, и этот отложенный спрос реализовался в последнем квартале прошлого года.

Кроме того, IV квартал традиционно отмечается большим количеством сезонных акционных предложений банков по картам, которые приводят к росту клиентской активности.