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Общество

Александр Козловский поддержал донорское движение

11.06.2023 20:58|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал донорское движение. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Стать донором крови или нет – решение каждый из нас принимает сам. Донорство должно быть исключительно по зову сердца. Принуждение здесь неуместно. Считаю, если здоровье позволяет, то нужно совершить донацию. Для себя выбрал решение стать донором крови. Это не просто акция или мероприятие, это – чьи-то спасенные жизни. В моей жизни была ситуация, когда мне потребовалось переливание крови. После этого считаю своим долгом сдавать кровь, помогать другим», – написал парламентарий.

Александр Козловский совершил донацию накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, и сдал кровь в Великих Луках. 

«Благодарю сотрудников Станции переливания крови за их непростой, но очень важный труд, а также за чуткое отношение к донорам», – добавил он. 

Он также отметил, что партийцы поддерживают донорское движение. Участие в акциях по сдаче крови является традицией для активистов «Единой России».

Теги: #Единая Россия #донорство
Источник: Псковская Лента Новостей
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