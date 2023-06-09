Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал донорское движение. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Александр Козловский совершил донацию накануне Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, и сдал кровь в Великих Луках.
«Благодарю сотрудников Станции переливания крови за их непростой, но очень важный труд, а также за чуткое отношение к донорам», – добавил он.
Он также отметил, что партийцы поддерживают донорское движение. Участие в акциях по сдаче крови является традицией для активистов «Единой России».