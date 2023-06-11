Общество

Андрей Бениаминов извинился перед организаторами Дней Пушкинской поэзии и читателями ПЛН

Заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов принес извинения организаторам Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также читателям ПЛН за неточность в его материале, опубликованном накануне.

Напомним, 11 июня на сайте Псковской Ленты Новостей был размещен присланный литератором ответ на очередной выпуск авторской программы «Дабришутинг» Дины Дабришюте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

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«В моей публикации на ПЛН от 11.06.2023 ошибочно было указано, что известным российским писателям - преподавателям Литературного института имени А.М. Горького не была предоставлена возможность выступления на Пушкинской поляне в Михайловском, в период фестиваля «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», - сообщил Андрей Бениаминов.

«Эта информация оказалась ошибочной. Как мне стало известно, все преподаватели литинститута, указанные в статье, получили возможность выступить на Пушкинской поляне в Михайловском. Приношу свои извинения организаторам Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также читателям ПЛН за неточность в материале», - заключил зампредседателя правления регионального отделения Союза писателей.