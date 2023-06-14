Общество

Сидроделы обратились в Госдуму после случаев отравления палёным яблочным напитком

Трагедия с «Мистером Сидром» вызвала множество вопросов о методах госрегулирования в отрасли. Об этом председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Трагедия, которая произошла в Поволжье. По документам-то это был вообще пивной напиток. В торговом наименовании присутствовало слово "Сидр", как оно было зарегистрировано в федеральном реестре алкогольной продукции вообще непонятно, потому что там указывается состав. Яблочное пюре было указано на этикетке, которая была наклеена на коробке, а в федеральном реестре алкогольной продукции нет упоминания яблока, в каком-либо виде, даже концентрированного сока. Он проходил как пивной напиток. Но мы теперь знаем и из СМИ, а у меня есть и инсайдерская информация из нашей отрасли, что эти преступники в день производили до 14 тонн этого пойла. Представляете, что такое 14 тонн? Они поставляли свою продукцию, насколько я понимаю, от Крыма до Западной Сибири», – рассказал Александр Казаков.

Он отметил, что такие объемы производства для настоящего сидра невозможны. При естественном брожении, которое используется в процессе производства вина и сидра, полностью исключено использование спирта.

«Мои коллеги были уже и в Государственной Думе, в комитете по экономической политике, потому что, конечно же, эта трагедия произвела огромный резонанс и вызвала вопросы. Что делать? Как отрегулировать отрасль? Как защитить граждан? Это Гоголевщина какая-то», – заключил Александр Казаков.