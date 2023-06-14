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Общество

Голос профсоюзов 

14.06.2023 16:10|ПсковКомментариев: 0

Заседание Совета профессиональных объединений региона состоялось в Псковском облсовпрофе сегодня, 14 июня. Мероприятие посетили представители профсоюзов, образованных в различных организациях Псковской области. Участники обсудили и подвели итоги работы с июня 2020 года по июнь 2023 года. За повесткой мероприятия следила корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Заседание Совета было расширенным, поскольку на нём присутствовали и социальные партнёры облсовпрофа – депутаты Псковского областного Собрания, уполномоченный по правам человека, детский и бизнес-омбудсмены, представители региональных и районных властей, ведомств, руководители муниципальных предприятий и учреждений. 

Открывая мероприятие, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов отметил, что сегодня подводятся итоги работы профобъединения за три года со дня XXVI конференции профсоюзов в 2020 году.

«Всё это время наша деятельность была направлена на защиту закона, трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза. В общественно-политической сфере региона Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди некоммерческих организаций. По количеству членов он значительно опережает другие общественные организации. Общая численность членов профсоюзов региона составляет около 45 тысяч человек, в области насчитывается 639 первичных профсоюзных организаций. Остаётся актуальным вопрос увеличения численности членов профсоюзов. Если в бюджетном учреждении отсутствует коллективный договор - это минус работодателю в оценке его эффективности», – отметил Игорь Иванов. 

Он также подчеркнул, что основа деятельности облсовпрофа – реальное построение эффективного социального партнёрства. За этот период прошло 14 заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Территориальные соглашения между главами районов и координационными советами профсоюзных организаций подписали в 24 муниципальных образованиях области. 

Псковское профобъединение налаживает как межрегиональное, так и международное сотрудничество. Продолжается совместная работа в рамках подписанного четырехстороннего соглашения с Витебским, Новгородским, Смоленским профобъединениями. Образовались партнерские связи с Калининградским облсовпрофом и Брестским профобъединением Республики Беларусь.

«География нашей работы расширяется. Считаем, что намечается большое поле деятельности в области туризма, санаторно-курортного оздоровления, продвижение и интеграция будут полезны для наших здравниц и туробъектов», – сказал председатель облсовпрофа.

Игорь Иванов представил и реальные цифры правозащитной работы – основного столпа профсоюзной деятельности. Псковский облсовпроф осуществлял судебную защиту членов профсоюзов: составил 73 исковых заявления, принял участие в 124 судебных заседаниях. Кроме того, провел 52 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявил 300 нарушений. За три года поучаствовал в расследовании 57 несчастных случаях на производстве. 

По замечанию лидера региональных профсоюзов, между советом и органами власти установился максимальный уровень доверия, идёт слаженная и конструктивная работа. 

Не обошел вниманием в своем докладе Игорь Иванов и значимые мероприятия, коллективные действия, митинги и организованные акции, посвященные главному празднику профсоюзов – Дню солидарности трудящихся, – на котором озвучивались лозунги и требования по соблюдению прав трудящихся. 

Кроме того, он осветил поддержку Псковским облсовпрофом мобилизованных. «Им выделяется материальная помощь, а первичная профсоюзная организация учреждения отдыха "Соцтурпроф" осуществляет ещё и добровольные пожертвования. Помимо этого, идет сбор гуманитарной помощи. Работа идет в постоянном режиме», – подчеркнул Игорь Иванов.

В заключение доклада председатель облсовпрофа отметил, что все перечисленные итоги – общая заслуга и труд членов президиума Совета профобъединения и его социальных партнёров.

Обстоятельный доклад Игоря Иванова прокомментировали председатели Псковской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль, профсоюза работников культуры Наталия Родионова. Они отметили, что профсоюзы области в непростой ситуации – режиме специальной военной операции, сложных экономических отношениях, – продолжили свою деятельность. 

А гендиректор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова также обратила внимание на существующую в регионе проблему теневой занятости в небюджетных организациях. Председатель облсовпрофа предложил следующее решение проблемы: «Там, где есть профсоюз и коллективный договор, черной зарплаты быть не может. Давайте сделаем так, чтобы первичная профсоюзная организация была в каждом хозяйствующем субъекте вне зависимости от формы собственности».

Отчёт о работе областного совета профсоюзов признала удовлетворительным и председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. «Как самая большая организация облсовпрофа, констатируем тот факт, что его деятельность значительно оживилась и вышла на новый уровень. Это большая заслуга в том числе и ваша, Игорь Олегович. Там, где есть профсоюз, в тех организациях наблюдается прозрачность по всем направлениям деятельности. Мы ставим задачу охват профсоюзным членством 100% организаций, особенно в бюджетной сфере. Но я бы хотела обратить внимание и на то, что наши работники ждут от нас проработки вопроса об изменении структуры заработной платы. Поэтому работа есть, в единстве наших действий и будет наша сила. Поэтому всем нам успехам в совместной деятельности, а она у профсоюзов бесконечна», – оценила доклад Наталья Горбачева.

Все 35 делегатов профобъединений единогласно признали доклад удовлетворительным, утвердили профсоюзный бюджет. Также в рамках мероприятия члены профобъединения поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова на пост губернатора Псковской области на предстоящих выборах. 

В заключение отчётного мероприятия прошло награждение членов профсоюза почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.

Мария Королёва

Теги: #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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