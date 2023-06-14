Голос профсоюзов 

Заседание Совета профессиональных объединений региона состоялось в Псковском облсовпрофе сегодня, 14 июня. Мероприятие посетили представители профсоюзов, образованных в различных организациях Псковской области. Участники обсудили и подвели итоги работы с июня 2020 года по июнь 2023 года. За повесткой мероприятия следила корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Заседание Совета было расширенным, поскольку на нём присутствовали и социальные партнёры облсовпрофа – депутаты Псковского областного Собрания, уполномоченный по правам человека, детский и бизнес-омбудсмены, представители региональных и районных властей, ведомств, руководители муниципальных предприятий и учреждений.
Открывая мероприятие, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов отметил, что сегодня подводятся итоги работы профобъединения за три года со дня XXVI конференции профсоюзов в 2020 году.
Он также подчеркнул, что основа деятельности облсовпрофа – реальное построение эффективного социального партнёрства. За этот период прошло 14 заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Территориальные соглашения между главами районов и координационными советами профсоюзных организаций подписали в 24 муниципальных образованиях области.
Псковское профобъединение налаживает как межрегиональное, так и международное сотрудничество. Продолжается совместная работа в рамках подписанного четырехстороннего соглашения с Витебским, Новгородским, Смоленским профобъединениями. Образовались партнерские связи с Калининградским облсовпрофом и Брестским профобъединением Республики Беларусь.
Игорь Иванов представил и реальные цифры правозащитной работы – основного столпа профсоюзной деятельности. Псковский облсовпроф осуществлял судебную защиту членов профсоюзов: составил 73 исковых заявления, принял участие в 124 судебных заседаниях. Кроме того, провел 52 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявил 300 нарушений. За три года поучаствовал в расследовании 57 несчастных случаях на производстве.
По замечанию лидера региональных профсоюзов, между советом и органами власти установился максимальный уровень доверия, идёт слаженная и конструктивная работа.
Не обошел вниманием в своем докладе Игорь Иванов и значимые мероприятия, коллективные действия, митинги и организованные акции, посвященные главному празднику профсоюзов – Дню солидарности трудящихся, – на котором озвучивались лозунги и требования по соблюдению прав трудящихся.
Кроме того, он осветил поддержку Псковским облсовпрофом мобилизованных. «Им выделяется материальная помощь, а первичная профсоюзная организация учреждения отдыха "Соцтурпроф" осуществляет ещё и добровольные пожертвования. Помимо этого, идет сбор гуманитарной помощи. Работа идет в постоянном режиме», – подчеркнул Игорь Иванов.
Обстоятельный доклад Игоря Иванова прокомментировали председатели Псковской областной организации профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль, профсоюза работников культуры Наталия Родионова. Они отметили, что профсоюзы области в непростой ситуации – режиме специальной военной операции, сложных экономических отношениях, – продолжили свою деятельность.
А гендиректор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова также обратила внимание на существующую в регионе проблему теневой занятости в небюджетных организациях. Председатель облсовпрофа предложил следующее решение проблемы: «Там, где есть профсоюз и коллективный договор, черной зарплаты быть не может. Давайте сделаем так, чтобы первичная профсоюзная организация была в каждом хозяйствующем субъекте вне зависимости от формы собственности».
Отчёт о работе областного совета профсоюзов признала удовлетворительным и председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. «Как самая большая организация облсовпрофа, констатируем тот факт, что его деятельность значительно оживилась и вышла на новый уровень. Это большая заслуга в том числе и ваша, Игорь Олегович. Там, где есть профсоюз, в тех организациях наблюдается прозрачность по всем направлениям деятельности. Мы ставим задачу охват профсоюзным членством 100% организаций, особенно в бюджетной сфере. Но я бы хотела обратить внимание и на то, что наши работники ждут от нас проработки вопроса об изменении структуры заработной платы. Поэтому работа есть, в единстве наших действий и будет наша сила. Поэтому всем нам успехам в совместной деятельности, а она у профсоюзов бесконечна», – оценила доклад Наталья Горбачева.
Все 35 делегатов профобъединений единогласно признали доклад удовлетворительным, утвердили профсоюзный бюджет. Также в рамках мероприятия члены профобъединения поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова на пост губернатора Псковской области на предстоящих выборах.
В заключение отчётного мероприятия прошло награждение членов профсоюза почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами.
Мария Королёва