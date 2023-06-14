Два из трех закрытых на ремонт детсадов продолжат работу в Великих Луках

Два из трех детских садов, которые были закрыты на ремонт по решению управления образования и администрации города Великие Луки, пока продолжат свою работу. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
«Не так давно получил огромное количество обращений от великолучан по вопросу закрытия на ремонт сразу трёх детских садов в городе. Это закономерно вызвало недовольство многих родителей», - рассказал Михаил Ведерников. По оценке губернатора, решение было необдуманное и ни с кем не согласованное.
К ситуации подключилась прокуратура Псковской области. Ведомство организовало проверку и опротестовало закрытие двух из трех детских садов.
Результаты следующие:
Также прокуратура внесла два предостережения в адрес руководителя управления образования города Великие Луки, отметил губернатор.
«Благодарю коллег за оперативность и внимательное отношение к детям и обращениям граждан!» - заключил Михаил Ведерников.