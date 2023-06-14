Общество

Два из трех закрытых на ремонт детсадов продолжат работу в Великих Луках

Два из трех детских садов, которые были закрыты на ремонт по решению управления образования и администрации города Великие Луки, пока продолжат свою работу. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Не так давно получил огромное количество обращений от великолучан по вопросу закрытия на ремонт сразу трёх детских садов в городе. Это закономерно вызвало недовольство многих родителей», - рассказал Михаил Ведерников. По оценке губернатора, решение было необдуманное и ни с кем не согласованное.

Смотрите также В Великих Луках приостановили функционирование зданий детских садов, нуждающихся в ремонтах

К ситуации подключилась прокуратура Псковской области. Ведомство организовало проверку и опротестовало закрытие двух из трех детских садов.

Результаты следующие:

Детский садик №12 (проспект Ленина, 46а) будет закрыт на ремонт, так как сейчас детям находиться в нём небезопасно.

Два других детских сада – №11 на улице Лизы Чайкиной и №5 на улице Некрасова – продолжат свою работу в обычном режиме.

Также прокуратура внесла два предостережения в адрес руководителя управления образования города Великие Луки, отметил губернатор.

«Благодарю коллег за оперативность и внимательное отношение к детям и обращениям граждан!» - заключил Михаил Ведерников.