Общество

Дети в Пскове оборудовали место для игр в разваливающемся объекте культурного наследия

Дети в Пскове оборудовали место для игр в разваливающемся объекте культурного наследия у дома №6 на улице Металлистов. Об этом депутат Псковской городской Думы Иван Мешков сообщил в ходе контрольного выезда в свой округ 15 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это памятник регионального значения, дом купца. Забор сломан, калитка открыта, и внутри играют дети, у них обустроены места, я сам там уже был», - рассказал Иван Мешков.

На территории и внутри здания много мусора и сорной растительности, в период дождей и паводка здание затопляет водой.

По словам Ивана Мешкова, собственник здания - муниципалитет, за ремонт забора отвечает УГХ. «Запрос направлялся, обещали через месяц починить. Месяц прошел, а воз и ныне там. Меня это не устраивает», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что по-хорошему здание нужно законсервировать и искать инвестора. Такая работа уже идет, цена, по словам Ивана Мешкова, небольшая, но желающих приобрести ОКН пока нет.