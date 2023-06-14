Общество

В пять раз больше псковичей оформили потребительские кредиты в мае - Сбер

В мае 2023 года Сбер зафиксировал рекордное количество клиентов, оформивших потребительские кредиты – свыше 1,5 млн человек, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-служба Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В СЗФО за этот месяц оформили на 22% больше кредитов, чем месяцем ранее, общей суммой 34 млрд рублей. Лидеры по кредитованию – Санкт-Петербург (12,3 млрд), Ленинградская (3,55 млрд) и Архангельская области (3,4 млрд).

Псковичи только в мае оформили потребительские кредиты порядка 12 тысяч раз на общую сумму 1,2 млрд рублей. По количеству выдач и в денежном выражении это практически в 5 раза больше, чем в мае прошлого года.

В целом за пять месяцев 2023 года россияне взяли в Сбере в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.

Потребительский кредит Сбера — стабильно самый популярный кредит в России: сегодня два из трёх нецелевых кредитов в России оформляются в ведущем банке страны. При этом 9 из 10 клиентов банка используют для этого цифровой канал — «СберБанк Онлайн».