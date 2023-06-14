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Общество

От веток до «ливневки»

15.06.2023 17:56|ПсковКомментариев: 0

Серия контрольных выездов депутатов городской Думы на территории округов продолжается в Пскове. Сегодня, 15 июня, в округ №3 отправился Иван Мешков. В рамках выезда депутат и приглашенные эксперты осмотрели двор на улице Металлистов, где систематически проходят подтопления, обсудили возможность благоустройства территории у детского сада №29, и также доехали до размытой дороги между микрорайонами Козий Брод и Паневик, которая на сегодняшний день не пригодна для проезда.

На какой стадии находятся решения озвученных проблем, с какими другими трудностями сталкиваются жители округа №3 и почему многие вопросы не могут решиться годами — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Лужа с утками

Местом встречи стал двор домов №2 и №4 на улице Металлистов и дома №14 на улице Льва Толстого. В период дождей во дворе образуется огромная лужа, в которой даже поселяются утки. А желающим попасть в свой подъезд псковичам приходится обходить лужу по бордюру или зеленой зоне. Как рассказали проходящие мимо местные жители, проблема существует уже порядка 20 лет. У нее есть и вторая сторона — вместе с двором затапливает подъезд, из-за чего в доме №2 стоит неприятный запах. Проблема есть и с канализацией.

«Проблем в доме много, жители часто обращаются. Трубы периодически чинят, но ремонт сетей нужен капитальный. Будем стараться эту проблему решить», - подвел итог Иван Мешков.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, который также присутствовал на встрече, отметил, что за дом отвечает управляющая компания №6, которая, по его наблюдениям, имеет не лучшую славу и «с большим неуважением относится к жителям города». Парламентарий пояснил, что псковичи часто жалуются на эту «управляйку», и вопросы содержания домой с ней решаются непросто.

Иван Мешков представил два способа избежать скопления воды во дворе: можно или оборудовать здесь слив и вывести его в ближайшую ливневую канализацию (она есть на улице Плехановский Посад), или вкопать во дворе емкости, из которых в дальнейшем вода будет впитываться в грунт.

 

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев и Алексей Севастьянов всецело поддержали первый вариант. Они отметили, что он будет дешевле, и с него стоит начать.

Разбитый проезд к школе №9

Дорога во дворе — круговая, в частности, она ведет к заднему входу школы №9. Иван Мешков рассказал, что многие родители пользуются ею, подвозя детей в школу, однако асфальт уже совсем разрушился. Участок, заметил депутат, принадлежит школе.

«Ну а школа-то городская, - вступил в обсуждение Владимир Воробьев. - Надо подать заявку в управление городского хозяйства».

Представитель УГХ в свою очередь отметила, что в Пскове ремонт таких дворовых территорий идет в плановом режиме. На сегодняшний день отрабатываются заявки, поданные в 2019-2020 году. На их реализацию, в том числе, стараются привлечь федеральное финансирование.

Лукавство от «управляйки»

Затем Иван Мешков обратил внимание приглашенных на свалку веток, которые находятся за домом №4а на улице Металлистов — прямо перед школой. Депутат рассказал, что писал запрос в УГХ с просьбой убрать ветки. Там этот запрос переадресовали во все ту же управляющую компанию №6, которая отвечает за эту территорию.

«Но "управляйка" ввела начальника УГХ в заблуждение, там сказали, что все устранено, тем не менее сегодня эти ветки все еще на месте», - возмутился Иван Мешков. Также он заметил, что на территории у дома не скошена трава.

Аналогичная проблема возникает с мусором за контейнерной площадкой у дома №4а на улице Металлистов - «управляйка» обещала вывести оттуда ветки, но проблема остается актуальной.

Дети в развалинах

Пройдя еще несколько метров, участники выезда подошли к местной «достопримечательности» - объекту культурного наследия регионального значения за жилым домом №4а на улице Металлистов. В здании нет ни дверей, ни окон, в период дождей его затапливает, на территории куча мусора и сорной растительности. Строение огорожено забором, но он сломан, внутрь уже набита «народная тропа» - дети облюбовали «заброшку» для игр.

Иван Мешков рассказал, что собственник здания — муниципалитет, за ремонт забора отвечает УГХ Пскова, заявку уже направляли. «Месяц назад обещали починить, но воз и ныне там. Меня это не устраивает», - возмутился депутат. Он напомнил, что со стороны микрорайона Любятово здесь пролегает один из въездов в Псков, и такое «пятно на въезде» едва ли привлекательно для гостей города и его жителей.

«Удивительно, что этого не видит УГХ Пскова и администрация. Конечно, можно сказать, что для решения проблемы нужно ждать 2025-2027 год, но решать вообще-то надо уже сейчас, здесь даже не о бюджете речь идет», - выступил Алексей Севастьянов.
 

По итогу пришли к общему мнению о том, что после ремонта забора здание нужно законсервировать и продолжать поиски инвестора. По словам Ивана Мешкова, работа в этом направлении уже идет, но пока желающих приобрести ОКН нет.

Обновки в детсаду №29

Затем все переместились к детскому саду №29 на улице Николая Васильева, 73. Прибывших встретили начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев и заведующая учреждением.

Детский сад имеет 10 групп и 10 участков для активности детей на улице. Две входных группы недавно удалось обновить, восемь веранд пока ждут очереди на реконструкцию. Также модернизации требуют беседки на территории детского сада. На некоторых участках необходимо новое игровое оборудование.

Недавно было принято решение о выделении детскому саду 100 тысяч рублей на оборудование трех игровых участков и одного спортивного. Стоит отметить, что сейчас спортивная зона пустует — в последствии там планируют поставить футбольные ворота, змейку, яму для прыжков. Заведующая отметила, что подрядчика пригласят не местного, поскольку у псковских цены значительно выше.

Еще один вопрос — аварийная хозяйственная постройка на территории детского сада. Подобный объект учреждению необходим, так как в саду есть сезонное оборудование, которое нужно где-то хранить. Тем не менее сегодняшний сарай для этого уже не подходит: в нем прохудилась крыша, треснула стена. Взрослых и детей во внутрь не пускают.

Также в саду необходимо менять деревянные окна на втором этаже, ряд мер необходимо предпринять в рамках антитеррористической безопасности: на двух калитках вскоре установят домофоны (деньги уже выделены), такое же оборудование нужно поставь на ворота. Главную дверь в детский сад хотят поменять на железную, вопрос о выделении средств рассматривается.

 

Не обошел детский сад и вопрос водоотведения. По слова заведующей, вопрос об организации здесь дорожек и ливневой канализации сейчас изучают в муниципальном казенном учреждении «Стройтехнадзор» - там готовят техническое задание для проектно-сметной документации.

В целом, по словам Геннадия Иойлева, все проблемы известны и решаются, исходя из приоритетов: «Мы уже сделали таблицу, там отмечено, что необходимо учреждениям. Где совсем патовая ситуация, делаем работы».

Заведующая в свою очередь выразила готовность подготовить и подать любые документы, если на модернизацию смогут выделить финансирование. Алексей Севастьянов и Владимир Воробьев по итогу сошлись на том, что детский сад нужно будет снова посетить в начале нового учебного года.

Кусты-провокаторы

Следующей точкой стала улица Муйжеля в микрорайоне Паневик. На участке от начала улицы до реки Псковы (порядка 800 метров) уже несколько лет не проводили ямочный ремонт, а вдоль дороги растут кусты, которые закрывают обзор водителям и, как оказалось, «манят» местных жителей.

«Непокос растительности под линией электропередачи провоцирует людей выбрасывать в кусты мусор», - обозначил проблему Иван Мешков, обращаясь к представителю компании «Россети Северо-Запад».

Представитель компании в свою очередь заметил, что покос травы и расчистку кустов под ЛЭП проводят по графику. Когда в нем очередь дойдет конкретно до указанной линии — уточнят.

К участникам выезда присоединился и председатель ТОС «Паневик» Сергей Савосткин. Он рассказал, асфальт здесь появился благодаря вложениям местных жителей, сейчас дорога принадлежит городу, однако ее уже несколько лет не ремонтировали.

Также он отметил, что местные жители ждут работников, которые должны построить линии наружного освещения. Иван Мешков заверил, что контракт уже разыгран, подрядчик найден, и долго ждать не придется.

Смытая ручьем дорога

Заключительным мероприятием выезда стало посещение размытого участка дороги между микрорайонами Козий Брод и Паневик. Здесь течет ручей, ранее вода проходила на другую сторону дороги через три трубы. Весной две из них забились мусором, третья труба не справилась, и в период паводка вода стала литься через дорогу. Вскоре ее размыло, сегодня дорога для движения автомобилей непригодна.

«Надо поставить сюда трубу большего диаметра», - предложил Владимир Воробьев.

Иван Мешков согласился с предложением и рассказал, что запрос на ремонт дороги уже отправляли в управление городского хозяйства, однако пока восстановительные работы не стартовали. Жители микрорайона Козий Брод пока могут попасть к себе домой только с объездной.

 

Выезд в округ №3 в очередной раз показал, сколько самых разных задач в Пскове сегодня требуют внимания и капиталовложений. Во внимании представителей власти одновременно оказываются и вывоз кучки срубленных веток, и обустройство целой сети ливневой канализации. Темпы реагирования ответственных организаций пока, увы, оставляют желать лучшего, но народные избранники сегодня дали понять, что держат проблемные вопросы на контроле и будут добиваться их решения.

Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков #депутат #Любятово
Источник: Псковская Лента Новостей
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