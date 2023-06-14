Общество

Аналитики назвали самые востребованные профессии в Псковской области в июне

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий в Псковской области в июне занимают менеджеры по продажам и по работе с клиентами – для них открыто 10% от всего объема вакансий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Эксперты сервиса проанализировали более 4 000 актуальных вакансий июня в Псковской области и выяснили, какие специалисты сегодня наиболее востребованы у местных работодателей. Они отметили, что летом 2022 года лидерами по спросу в регионе были врачи – тогда на них приходилось 13% вакансий.

На сегодняшний день на втором месте, после менеджеров по продажам и по работе с клиентами, – продавцы и кассиры (9%), что соответствует показателям прошлого года. На третьем месте по спросу в июне оказались врачи и младший медперсонал (7%). Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались операторы колл-центра (5%), водители (4%), разнорабочие (2%), бухгалтеры (2%), электромонтажники (2%), упаковщики (2%), повара и пекари (2%), слесари, токари, машинисты и торговые представители (по 2% вакансий в каждой профессии).

Но самые востребованные — не значит самые высокооплачиваемые. Так, сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях продавцов в Псковской области составляет 38 000₽, при этом по России в среднем продавцам предлагают порядка 45 970₽. Средняя зарплата в псковских вакансиях менеджеров по продажам – 57 400₽, по России - 80 000₽. Зарплата в вакансиях водителей в Псковской области – 68 000₽, по России – 85 000₽. Врачам в среднем предлагают в Псковской области – 57 400₽, по России - 70 000₽, а машинистам в Псковской области – 94 000₽, по стране в среднем – 126 000₽.

Среди специалистов, для которых сегодня в Псковской области открыты единицы вакансий, оказались мастера ногтевого сервиса, журналисты, штукатуры, тестировщики, переводчики, страховые агенты, а также актеры и бизнес-тренеры.