 
Общество

Найденного псковскими поисковиками советского воина похоронили в Ярославской области

0

Торжественно-траурная церемония захоронения останков участника Великой Отечественной войны, сержанта 239-й стрелковой дивизии Ивана Царёва, 1906 года рождения состоялась 5 ноября в Ярославской области, сообщается в группе Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Поисковое движение России» / ВКонтакте

Останки защитника Отечества были обнаружены псковскими поисковиками во время весенней поисковой экспедиции. Благодаря их работе удалось установить личность бойца и организовать его возвращение на малую родину.

«Известие о том, что Иван Дмитриевич найден, родственники получили накануне Дня Победы. Спустя десятилетия ожидания семья наконец узнала, что их герой вернётся домой», - отметили в поисковом движении.

Проводить красноармейца в последний путь собрались его родные, в том числе пожилые племянники, для которых это событие стало особенно волнительным.

«Теперь у семьи есть место, куда можно прийти, возложить цветы и почтить память своего защитника», - добавили поисковики.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026