Найденного псковскими поисковиками советского воина похоронили в Ярославской области

Торжественно-траурная церемония захоронения останков участника Великой Отечественной войны, сержанта 239-й стрелковой дивизии Ивана Царёва, 1906 года рождения состоялась 5 ноября в Ярославской области, сообщается в группе Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Поисковое движение России» / ВКонтакте

Останки защитника Отечества были обнаружены псковскими поисковиками во время весенней поисковой экспедиции. Благодаря их работе удалось установить личность бойца и организовать его возвращение на малую родину.

«Известие о том, что Иван Дмитриевич найден, родственники получили накануне Дня Победы. Спустя десятилетия ожидания семья наконец узнала, что их герой вернётся домой», - отметили в поисковом движении.

Проводить красноармейца в последний путь собрались его родные, в том числе пожилые племянники, для которых это событие стало особенно волнительным.

«Теперь у семьи есть место, куда можно прийти, возложить цветы и почтить память своего защитника», - добавили поисковики.