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Психолог объяснил, почему нельзя запрещать подросткам соцсети

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Цифровая среда стала для подростков естественным пространством для общения, поэтому нельзя полностью запрещать соцсети для них, пока нет интересной альтернативы, считает профессор, доктор психологических наук, детско-подростковый психолог Илья Слободчиков.

В последнее время ряд стран выразили желание ограничить влияние соцсетей на несовершеннолетних. О подобных планах заявили в Дании, Испании, Греции, Южной Корее и Великобритании. Запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет уже вступил в силу в Турции.

«Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст — это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», — рассказал Слободчиков.

По словам эксперта, введение запретов не решит фундаментальной проблемы дефицита живого общения, поэтому ограничивать контент соцсетей нужно, но делать это необходимо с точки зрения повышения качества, а вовсе не с позиции тотальных запретов, пишет РИА Новости.

«Пока не появится реальная, доступная и интересная молодежи альтернатива, любые запреты останутся бесполезными», — заключил Слободчиков.

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