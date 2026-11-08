Психолог объяснил, почему нельзя запрещать подросткам соцсети

Цифровая среда стала для подростков естественным пространством для общения, поэтому нельзя полностью запрещать соцсети для них, пока нет интересной альтернативы, считает профессор, доктор психологических наук, детско-подростковый психолог Илья Слободчиков.

В последнее время ряд стран выразили желание ограничить влияние соцсетей на несовершеннолетних. О подобных планах заявили в Дании, Испании, Греции, Южной Корее и Великобритании. Запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет уже вступил в силу в Турции.

«Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст — это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», — рассказал Слободчиков.

По словам эксперта, введение запретов не решит фундаментальной проблемы дефицита живого общения, поэтому ограничивать контент соцсетей нужно, но делать это необходимо с точки зрения повышения качества, а вовсе не с позиции тотальных запретов, пишет РИА Новости.

«Пока не появится реальная, доступная и интересная молодежи альтернатива, любые запреты останутся бесполезными», — заключил Слободчиков.