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Прощание с бывшим деканом филфака ПсковГУ Людмилой Холод состоится 18 июня

Прощание с бывшим деканом филологического факультета Псковского государственного педагогического института (ныне ПсковГУ) Людмилой Холод состоится 18 июня в 10:00 у городского морга, а также на Родинском кладбище в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Людмила Холод. Фото: ПсковГУ

Напомним, Людмила Холод ушла из жизни в ночь на 16 июня.

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Людмила Холод в 1963 году окончила историко-филологический факультет ПГПИ имени С. М. Кирова по специальности «учитель истории». В 1971 году завершила обучение в аспирантуре ЛГПИ имени А. И. Герцена и защитила кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность органов Советской власти на временно оккупированной врагом территории Северо-Западных областей РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)». До перехода на кафедру всеобщей истории и регионоведения работала доцентом кафедры истории (с 1963 г.), в 1984-2008 годы являлась бессменным деканом филологического факультета.