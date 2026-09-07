Медаль к 50-летию совместной жизни получили супруги Логвиненко из Островского округа

Супруги Логвиненко из Островского муниципального округа отметили 50-летний юбилей совместной жизни и получили памятную медаль от имени губернатора. Об этом в своем канале в Max сообщил глава округа Дмитрий Быстров, который лично вручил награду Александру и Раисе Логвиненко и передал им теплые поздравления.

Фото здесь и далее: канал Дмитрия Быстрова в Max

Дмитрий Быстров раскрыл смысл этого события и заявил: «Как и любая другая семья, супруги Логвиненко за полвека пережили много радостных и счастливых моментов, а также рука об руку прошли испытания и невзгоды». Глава округа обратил внимание, что такие жизненные этапы проверяют на прочность каждый семейный союз.

Выражая свои пожелания, Дмитрий Быстров сказал: «От души желаю Александру Иосифовичу и Раисе Владимировне, а также всем членам их дружной семьи доброго здоровья, благополучия, успехов, взаимопонимания и как можно больше позитивных моментов!»