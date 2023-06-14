Общество

Умерла бывший заведующий кафедрой немецкого языка ПсковГУ Вера Санкина

Кандидат педагогических наук, доцент, бывший заведующий кафедрой немецкого языка Псковского государственного университета Вера Санкина скончалась на 80-ом году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Фото: Псковский государственный университет

«Вера Васильевна была ведущим методистом факультета иностранных языков, руководила подготовкой будущих учителей иностранного языка. Многие ее ученики сегодня работают учителями немецкого языка в образовательных учреждениях Пскова и Псковской области и с огромной теплотой и благодарностью вспоминают ее педагогический талант, неиссякаемую энергию и постоянное стремление оказать помощь в профессиональном становлении своим ученикам и коллегам», - рассказали в вузе.

Коллектив преподавателей, студенты, выпускники ПсковГУ приносят искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 18 июня в 12:30 в храме в Орлецах.