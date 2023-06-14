Общество

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове сегодня, 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ярмарка уже традиционно развернулась в Финском парке на берегу реки Псковы. Территория разделена на тематические площадки: Кубань, Дон, Крым, Кавказ, также здесь работает шатер «Винология» и детская игровая зона. Ярмарка открылась в 12.00 и будет работать до 25 июня.

Вход на ярмарку бесплатный. В течение недели псковичей и гостей города ждет обширная программа развлечений и мастер-классов, ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.