Общество

Псковичи спасают беременную кошку со сломанной лапой

Беременную кошку со сломанной лапой спасают в Пскове. Об этом неравнодушный горожанин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна наша помощь!» / «ВКонтакте»

«Наконец-то получилось сделать рентген. Кот оказался беременной кошкой. Сильно повреждëн сустав кисти задней лапы. Остальные кости целы. Задние лапы она чувствует. Есть надежда поставить на лапы. Завтра надо думать, где чинить лапу и стерилизовать нашу красавицу», - написал мужчина.

Он добавил, что для спасения кошки нужна финансовая помощь. Карта Сбербанка привязана к номеру: 89532351109.

Ранее сообщалось, что кошку, предположительно, придавил автомобиль.