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Общество

Число утечек персональных данных в России за год выросло в 15 раз

17.06.2023 15:12|Псков

Число утечек персональных данных в России после начала специальной военной операции увеличилось в 15 раз по сравнению с 2021 годом, в 2023 году в сети оказалось около 200 миллионов записей о россиянах. Об этом рассказал в рамках ПМЭФ замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

Замглавы ведомства отметил, что в 2022 году было зафиксировано 140 случаев утечки личных данных, в 2023 году — 75, когда как в 2021 году таких случаев было четыре или пять. По его словам, Роскомнадзор увязал происходящее с началом СВО. Вагнер также указал на след иностранных специалистов в «сливе» информации, пишет «Прайм».

Он добавил, что начали появляться «консервы» — использование ранее утекших данных по новой.

«У вас допустим есть какое-то количество данных, вы их накапливаете, а потом кому-то говорят — там очень хорошие данные, вы получите приз если эти данные украдете. Вы защищали их, обеспечили безопасность, но вы не были объектом такого вожделения со стороны тех людей, которые умеют взламывать системы. С марта прошлого года вы стали таким объектом. Ситуация с вашей точки зрения не подменялась, а с их — к вам побежали все, кто-то добежал», — пояснил замглавы Роскомнадзора .

При этом Вагнер подчеркнул, что объем попавших в сеть данных уменьшается. Так, в 2022 году отмечали утечку 600 миллионов записей, в 2023 году — 135 или 200, сообщил он.

Теги: #утечка #информация
Источник: Псковская Лента Новостей
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