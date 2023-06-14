Общество

До +30 градусов прогнозируют в Псковской области 18 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 18 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, преимущественно в регионе не будет осадков.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что антициклон удержит солнечную и сухую погоду на большей части Русской равнины в выходные, в северо-западных областях пройдут локальные грозовые дожди.