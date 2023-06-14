Общество

Каждый пятый житель Пскова считает себя ленивым — опрос

20% псковичей считают себя ленивыми. Чаще всего ленивыми себя называют дизайнеры, юристы и системные администраторы, реже всего — врачи, учителя, экономисты и маркетологи. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Ленивыми назвали себя 20% псковичей. 75%, напротив, отрицают у себя наличие этого качества. Мужчины признаются, что ленивы, в полтора раза чаще женщин (23% против 17% соответственно).

Желание больше отдыхать и меньше трудиться усиливается с возрастом: если среди молодежи до 24 лет ленивым назвался только каждый восьмой (12%), то среди опрошенных старше 45 — уже каждый четвертый (24%).

Чаще всего в склонности к лени признавались дизайнеры (32%), юристы и системные администраторы (по 28%), медсестры и менеджеры по работе с клиентами (по 25%). В топ-5 профессий с наибольшим количеством любителей безделья вошли также логисты, программисты, ИТР и квалифицированные рабочие (по 22%), главные бухгалтеры и менеджеры по закупкам (по 20%).

Меньше всего считающих себя ленивыми — среди врачей (11%), учителей, экономистов и маркетологов (по 15%).