Общество

Марина Гаращенко поздравила коллег с Днём медицинского работника

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поздравила коллег с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.

«Здравоохранению в нашей стране уделяется огромное внимание, а профессия медицинского работника является одной из самых востребованных. Ежедневно жители Псковской области обращаются к вам за помощью, и вы делаете все, чтобы вернуть им самое ценное – здоровье», – рассказала Марина Гаращенко.

Она добавила, что за последние годы развитие медицины получило значительный импульс. Возрос уровень оснащенности учреждений здравоохранения для оказания своевременной, доступной и качественной медицинской помощи. Однако самой важной движущей силой в развитии здравоохранения Псковской области всегда были и остаются медицинские работники.

«У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Ваша работа требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат - спасенные жизни людей – оправдывает все усилия. Примите искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, жизненного благополучия и новых успехов в вашем благородном труде», – поздравила коллег председатель комитета.