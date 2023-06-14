Общество

Грозы прогнозируют в Псковской области днём 19 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 19 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами могут быть кратковременные дожди с грозами.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что антициклон удержит солнечную и сухую погоду на большей части Русской равнины в выходные, в северо-западных областях пройдут локальные грозовые дожди.