Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём медицинского работника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства области поздравил всех причастных с Днём медицинского работника.

«В наших учреждениях здравоохранения работают ответственные, неравнодушные и высокопрофессиональные врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, лаборанты, акушерки и работники скорой помощи. Вы днём и ночью приходите на помощь людям, не считаясь с выходными и праздниками, подчас рискуя своими собственными жизнями», – обратился к медикам губернатор.

Он добавил, что их нелёгкий труд – это каждодневный подвиг, который вызывает искреннее восхищение и уважение.

«Здоровья вам, удачи, стойкости, терпения и всего самого доброго!», – пожелал Михаил Ведерников.