Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Надежные стоматологии Пскова
О покупке жилья в ипотеку
трудяга на отдыхе
Муниципальная реформа три четверти пути
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Счастливое материнство
Интересные места отдыха в Псковской области
Голос профсоюзов
«Истфакт» Линия Сталина
на заказ стекло и зеркала
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
обучение в Псковском медколледже
 
 
 
ещё Общество 14.06.2023 10:566 Схему хищения денег сотрудниками раскрыли в великолукской инфекционной больнице 18.06.2023 22:190 Псковский педагог выиграла грант на создание летней гитарной школы 18.06.2023 22:070 Белку сняли на видео в Псково-Печерском монастыре 18.06.2023 22:002 Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя 18.06.2023 19:200 Черепаху заметили в Дендропарке Пскова. ФОТО 18.06.2023 18:400 Александр Козловский поздравил работников медицины с профессиональным праздником
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 15.06.2023 08:4511 Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове 12.06.2023 21:380 Интерактив: Неуловимая Пересильд
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя

18.06.2023 22:00|ПсковКомментариев: 2

Алкогольным напиткам приписывают целый ряд полезных свойств. Эти представления часто имеют оправдательный характер для употребления алкоголя у населения, что способствует увеличению количества больных алкоголизмом и росту негативных последствий, отметил врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин.

Представление о том, что коньяк имеет особые свойства и поднимает давление является ошибочным, заявил специалист. «Исследования доказали, что употребление небольших доз алкоголя способствует кратковременному понижению артериального давления, а уровень артериального давления и риск развития артериальной гипертензии в большей степени коррелируют с количеством употребляемого алкоголя в день и в неделю, а не с типом алкогольного напитка и паттерном потребления алкоголя», — рассказал он. Специалист также призвал ни в коем случае не заменять лекарства алкоголем, чтобы уберечь себя от негативных для здоровья последствий, пишет «Лента.ру».

При употреблении алкоголя в небольшом количестве опьянение и ощущение того, что алкоголь расслабляет, длится около 2 часов, сообщил нарколог.

Регулярное потребление алкоголя для успокоения после очередного стресса, тяжелой рабочей недели часто является неблагоприятным признаком начальной стадии формирования алкогольной зависимости

Среди творческих людей бытует мнение, что алкоголь благоприятно влияет на креативное мышление, сказал Масякин. «На самом деле благоприятный эффект алкоголя на творчество является сомнительным и довольно противоречивым. Потребление алкоголя снижает объем рабочей памяти и способствует появлению мыслей, не связанных с задачей или деятельностью, которой мы в данный момент занимаемся, что иногда позволяет обнаружить неожиданные связи между идеями. Алкоголь не повышает креативные способности, зато помогает снизить критические мысли о возникающих идеях», — сообщил доктор.

Обычно, по его словам, желание употреблять алкоголь усиливается, увеличиваются дозы потребления, а вот творческие силы с каждой алкоголизацией становятся все меньше и меньше.

«В исследовании, которое проводилось в Великобритании, было доказано, что даже умеренное потребление алкоголя негативно влияет на когнитивные способности человека, при этом вызывает неблагоприятные последствия для мозгового вещества, в том числе атрофию гиппокампа. Таким образом, можно сделать выводы о том, что потребление алкоголя не только не повышает творческие способности человека, но и может формировать необратимые медицинские последствия для головного мозга», — рассказал нарколог.

При употреблении небольшого количества алкоголя на холоде человек испытывает субъективное ощущение прилива тепла, покраснение и румянец на лице, а еще притупление чувства опасности от обморожения и холода вокруг, отметил специалист. По его словам, это связано с расширением кровеносных сосудов и перераспределением крови в кровеносном русле.

Последствия же от этого могут быть минимальными, если все происходит в теплом помещении. Конечно, если риск развития алкогольной зависимости сравнивать с шансом смертельно замерзнуть либо лишиться части тела в результате обморожения.

Теги: #врачи #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких условиях вы согласились бы на шестидневную рабочую неделю?
В опросе приняло участие 409 человек
18.06.2023, 22:190 Псковский педагог выиграла грант на создание летней гитарной школы 18.06.2023, 22:070 Белку сняли на видео в Псково-Печерском монастыре 18.06.2023, 22:002 Врач развеял мифы о полезных свойствах алкоголя 18.06.2023, 21:400 Россиянка впала в кому после пластической операции на нос
18.06.2023, 21:210 Стало известно, как изменилась стоимость аренды квартир в России с начала июня 18.06.2023, 21:010 Мужчина выпал из окна третьего этажа в Пыталово 18.06.2023, 20:400 Что делать при встрече с диким животным на дороге, рассказали псковичам 18.06.2023, 20:200 Митрополит Тихон обратился к верующим в воскресенье недели всех святых
18.06.2023, 20:000 Ребенок на велосипеде пострадал после столкновения с ВАЗ в Островском районе 18.06.2023, 19:420 Россиянка стала подозреваемой в деле о домогательствах фронтмена Rammstein 18.06.2023, 19:200 Черепаху заметили в Дендропарке Пскова. ФОТО 18.06.2023, 19:000 Генеральный директор «Конфлекс СПб» положительно оценил соглашение с псковским заводом «Титан-Полимер»
18.06.2023, 18:400 Александр Козловский поздравил работников медицины с профессиональным праздником 18.06.2023, 18:210 Пропавшую в Усвятском районе женщину нашли мертвой 18.06.2023, 18:000 Эногастрономический фестиваль «Виноград» продолжается в Пскове 18.06.2023, 17:400 Роспотребнадзор предупредил о рисках распространения холеры в России
18.06.2023, 17:180 Итоги областной олимпиады по шахматам среди второклассников подвели в Опочке 18.06.2023, 16:550 Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Опочецком районе 18.06.2023, 16:340 В Минкультуры рассказали о состоянии иконы «Троица» 18.06.2023, 16:130 Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём медицинского работника
18.06.2023, 15:500 Грозы прогнозируют в Псковской области днём 19 июня 18.06.2023, 15:300 Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева 18.06.2023, 15:080 Автомобиль вылетел с моста в Псковском районе, пострадал ребенок 18.06.2023, 14:480 Эксперты сообщили о предстоящей затяжной магнитной буре
18.06.2023, 14:251 Кондуктор избил занявшую свободное место в автобусе россиянку 18.06.2023, 14:031 Москвичка фиктивно зарегистрировала россиянина в великолукской деревне 18.06.2023, 13:413 В Роспотребнадзоре рассказали про потери экономики России из-за COVID-19 18.06.2023, 13:200 Умер гитарист групп «Земляне» и «Лицей» Сергей Колчин
18.06.2023, 12:550 Игорь Иванов поздравил медицинских работников региона 18.06.2023, 12:340 В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей 18.06.2023, 12:093 Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД 18.06.2023, 11:470 Псковская полиция продолжает розыск мужчины с татуировкой в виде корабля
18.06.2023, 11:250 Марина Гаращенко поздравила коллег с Днём медицинского работника 18.06.2023, 11:0310 В Госдуме предложили запретить западные автомобили для чиновников 18.06.2023, 10:451 Минобрнауки не планирует вводить церемонию поднятия флага и исполнения гимна в вузах 18.06.2023, 10:240 Александр Котов поблагодарил медиков региона за самоотверженный труд
18.06.2023, 10:020 Почти 90% россиян довольны своим браком и отношениями - опрос 18.06.2023, 09:401 Реставрацию купола церкви Святого Лазаря завершили в Псково-Печерском монастыре 18.06.2023, 09:211 Названы самые полезные завтраки 18.06.2023, 09:002 День медицинского работника отмечают 18 июня
17.06.2023, 22:403 Такси в Пскове наехало на дорожное препятствие и потащило его за собой. ВИДЕО 17.06.2023, 22:171 Человека госпитализировали из торгового центра в Пскове. ФОТО 17.06.2023, 22:000 Россиянин зарезал малолетнюю дочь и попытался совершить суицид 17.06.2023, 21:411 Каждый пятый житель Пскова считает себя ленивым — опрос
17.06.2023, 21:200 Спортзал ремонтируют в Великолукском медицинском колледже 17.06.2023, 20:580 Парламент Японии повысил возраст согласия с 13 до 16 лет 17.06.2023, 20:440 Эногастрономическая ярмарка «Виноград»-2023. ФОТОРЕПОРТАЖ 17.06.2023, 20:370 Фальшивую тысячерублевую купюру выявили в Пскове
17.06.2023, 20:253 Запрет параллельного импорта смартфонов Samsung могут ввести в России 17.06.2023, 20:181 Коммунисты пригласили в Псков победителей социалистического соревнования 17.06.2023, 20:111 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 17.06.2023, 19:592 «Умную» спортивную площадку строят в псковских Соловьях
17.06.2023, 19:550 Картины в духе Сальвадора Дали представлены на выставке в Пскове 17.06.2023, 19:500 Мошенники ввели в заблуждение желающих отправиться в кино псковичей 17.06.2023, 19:320 Наталья Федорова приняла участие в посадке можжевельника в Псковском районе 17.06.2023, 19:130 Девочку на велосипеде сбил автомобиль в центре Пскова
17.06.2023, 18:580 Свыше 30 человек скончались на севере Индии из-за сильной жары 17.06.2023, 18:390 Житель Порхова в очередной раз попался полиции пьяным за рулем 17.06.2023, 18:180 Победителей наградили на 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 17.06.2023, 17:580 Три легковых автомобиля столкнулись на въезде в Псков. ВИДЕО
17.06.2023, 17:400 Онлайн-биржа для подбора туров появится в России 17.06.2023, 17:180 Иностранные журналисты посетили правительство Псковской области 17.06.2023, 16:580 Начинается трансляция закрытия 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках 17.06.2023, 16:390 Автомобили Lada начали выпускать на бывшем заводе Nissan в Петербурге
17.06.2023, 16:180 Пилот из Тулы сохранил титул чемпиона на встрече воздухоплавателей в Великих Луках 17.06.2023, 16:130 Губернатор и глава Пскова посетили ярмарку «Виноград». ФОТО 17.06.2023, 15:530 До +30 градусов прогнозируют в Псковской области 18 июня 17.06.2023, 15:330 Фотофакт: Дымовая завеса накрыла въезд в Остров из-за пожара
17.06.2023, 15:120 Число утечек персональных данных в России за год выросло в 15 раз 17.06.2023, 14:520 Режиссер Иван Болотников войдет в состав жюри фестиваля «Западные ворота» в Пскове 17.06.2023, 14:330 Псковичи спасают беременную кошку со сломанной лапой 17.06.2023, 14:120 Полиция разыскивает пропавшего мужчину в Псковском районе
17.06.2023, 13:520 Россияне сократили траты на отдых за рубежом 17.06.2023, 13:330 Выставка «Душа во мне псковская» открылась в областном центре 17.06.2023, 13:120 Женщину с деменцией ищут во дворах домов в стругокрасненской деревне 17.06.2023, 12:530 Парад пяти планет можно увидеть 17 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru