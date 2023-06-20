Общество

Погрузчик и самосвал приобрели для великолукского «Спецавтохозяйства»

Автопарк муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» в Великих Луках пополнился двумя единицами новой техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Как рассказал и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Андрей Евдокимов, в рамках реализации программы по обновлению автопарка в части благоустройства города были закуплены фронтальный погрузчик и самосвал.

«Считаю, что закупка этой техники поможет в части уборки города. Повысится производительность и скорость. Техника будет использоваться как в летней, так и зимней уборке города», - заключил Андрей Евдокимов.

В администрации отметили, что в этом году планируется закупить еще несколько единиц техники не только для МП «Спецавтохозяйство», но и для других муниципальных предприятий жилищно-коммунальной сферы.