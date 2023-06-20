Общество

Борщевик: есть ли рецепт победы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему рецепта победы над борщевиком. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Одной из актуальных тем в Псковской области на протяжении многих лет остается борьба с борщевиком. Причем зарастание этим сорняком — болезненная тема не только для нашего региона, но и для всей страны.

О негативных последствиях для человека после контакта с этим растением знают уже практически все, потому что опасный сорняк с каждым годом все больше заполоняет территории. Существует несколько способов борьбы с борщевиком: использование химикатов, выкос и распахивание земель. Но проблема в том, что все они не работают на 100%.

Псковской области приходится вести борьбу с борщевиком своими силами, пока не принято решение о запуске федеральной программы по устранению сорного растения. В прошлом году в регионе от борщевика было обработано почти 1000 гектаров земли. На эти цели было выделено около 17 млн рублей, в этом году сумма финансирования из областного бюджета остается на этом же уровне. Однако этих средств не хватает: борщевик продолжает расти чуть ли не с удвоенной силой, а новые очаги появляются в самых неожиданных местах. Именно поэтому сегодня мы решили выяснить: есть ли эффективный способ борьбы с борщевиком? Какие меры приняты в регионе? Куда обращаться, если этот сорняк растет во дворе? Как обезопасить себя от ожогов? Что необходимо сделать, если ожог все-таки случился? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Как организована борьба с борщевиком в Пскове и какими методами устраняется сорняк, рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Татьяна Алексеева.

«Ежегодно городу Пскову предоставляется субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий, связанных с борщевиком Сосновского. В рамках выделяемой субсидии в текущем году управлением городского хозяйства администрации города Пскова заключен муниципальный контракт на сумму 3 миллиона 338 тысяч рублей для выполнения работ по борьбе с борщевиком. Срок окончания контракта 15 октября 2023 года. В рамках контракта планируется двукратно отработать более ста гектаров площадей, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях и земельных участках государственной собственности. Применяются химический и механический методы. Иногда применяется комбинированный метод, например, производится скос, а потом химическая обработка в определенной последовательности. Химические методы применяются на территориях со значительной степенью поражения. К сожалению, химический метод не может использоваться на территориях вблизи водных объектов, территориях массового посещения, вблизи детских площадок. По состоянию на текущую дату, первая обработка уже выполнена. Подрядная организация в ближайшее время приступит к повторному скосу на определенных территориях, когда истечет срок действия химических препаратов, будет проведена повторная обработка химическим способом».

У управляющих компаний есть обязанность избавляться от борщевика, если он растет на обслуживаемой ими территории, рассказал директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Он отметил, что для более эффективной борьбы растения нужно уничтожать до их цветения.

«Во-первых, жители на своей территории всегда могут самостоятельно что-то сделать, что не нарушает права других жителей. У управляющих компаний есть обязанность убирать борщевик, если он растет на территории, которую они обслуживают. Если это муниципальная территория, то, соответственно, надо обращаться в органы местного самоуправления. Из практики, мы все видим, что очень многие места заброшены, рука хозяина не видна. Борщевик там растет, никто его скашивать не собирается. Но, как правило, борщевик скашивается, но не триммером, а любым специально заостренным инструментом. Желательно, чтобы он был длиной 2-3 метра, чтобы брызги не попали на одежду. Соответственно, необходимо иметь защитные очки, чтобы на кожу ничего не попадало. Существуют и методы химической обработки, это профилактические мероприятия, скашивать его желательно до цветения, тогда это будет эффективный метод борьбы».

Принятые меры по устранению борщевика в регионе эффективны, но возможностей регионального бюджета не хватает для полноценной борьбы, рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. По его словам, необходима федеральная поддержка, а также введение большего количества территорий в сельхозоборот.

«Денег на этот сезон запланировано много, но не надо забывать, что у нас есть земли, которые находятся в федеральной собственности. Соответственно, областной бюджет тратить деньги на федеральные земли не может, потому что это будет нецелевое использование денег. Допустим, земли принадлежат Росимуществу. Мы писали письма в Росимущество, чтобы они обработали, а у них нет такой статьи затрат, как обработка от борщевика принадлежащих им земель. Они тоже не могут, так что здесь тоже есть определенная проблема».

Смешанные химикаты, действующие и на зелень, и на почву, где растет сорняк, наиболее эффективны в борьбе с борщевиком, утверждает экоактивист, член сообщества «Антиборщевик» Николай Петров. Также он добавил: важно вовремя устранять одиночно растущие сорняки.

«Самый эффективный метод, конечно, это гербициды. Они тоже бывают двух видов. Содержащие глифосат уничтожают зеленые растения. Это самые распространенные гербициды, но они не трогают семена, а семена всходят 10 лет. То есть, если мы обработали участок, то зеленые растения все умерли, но на следующий год или даже через месяц, или через два месяца, семена, которые уже лежали в земле с прошлых лет, начнут тоже всходить, и опять будет куча борщевика. Есть еще гербицид почвенного действия, и он действует на семена, получается очень эффективно. На следующий год будет реально мало борщевика. Есть места, где вообще нельзя использовать гербициды. И тогда приходится делать покос. Косить нужно раза два-три за лето минимум. Чем чаще косить борщевик, тем быстрее он отомрет. Сейчас у нас в Псковской области, прежде всего, я считаю, нужно сохранять еще чистые земли. То есть, если мы видим где-то одиночный борщевик, то нужно сначала одиночные растения на новых землях уничтожать. Для этого нужно просвещать население, объяснять ему, что если у вас вырос большевик около деревни, его нужно уничтожить, и тогда это распространение прекратится. Одинокий борщевик достаточно просто выкопать лопатой не нужно выкапывать весь корень, достаточно 5 сантиметров от точки роста».

Более того, экоактивист объяснил, какие меры нужно соблюдать, чтобы не пострадать от ожогов соком борщевика и почему он опасен.

«При покосе нужно всегда надевать очки, перчатки, одежду с длинными рукавами и штаны, чтобы не было открытых участков кожи, потому что прикосновение может вызвать ожог. Сок еще опаснее, чем просто прикосновение к самому борщевику. В отличие от крапивы, которая касается и из-за боли ты отдергиваешь руку, от борщевика ты не чувствуешь никакой боли. Через день начинается красное пятно. Через два оно еще сильнее проявляется. Может чесаться, потом уже начинает сильно болеть».

Борьба на полях становится все сложнее с каждым годом, потому что рядом всегда найдутся земли, которые никак не обрабатываются от борщевика, утверждает фермер из Псковской области Анвар Зуфаров, известный по проекту «Сыроварня в Бебешкино». На его взгляд, необходим нацпроект, по которому комплексно и повсеместно сорняк будет уничтожаться в течение 5 лет минимум.

«Те деньги, которые выделяются на борьбу с борщевиком - больше похоже на имитацию деятельности, потому что даже вдоль дорог через три с половиной метра растут кусты борщевика. Получается, что это действие абсолютно бессмысленно, потому что тут же рассеиваются еще тысячи и тысячи семян. На моем участке я борюсь без химии. То есть я просто вырезаю уже созревшие метелки и уничтожаю их. Рядом находится муниципальная земля, которая заросла борщевиком. И я битву с каждым годом проигрываю все больше и больше. Как я ни борюсь, борщевика становится все больше и больше, потому что семена сыплются на далекое расстояние. Должен быть нацпроект. Просто надо комплексно проходить и уничтожать борщевик в течение, наверное, пяти лет, не меньше. Постоянно за этим следить».

Проблема с борщевиком никак не решится из-за того, что есть земли без собственников, на которых никто не ведет борьбу с сорняком, считает президент ассоциации «Псковский фермер», главы КФХ «Прометей» Александр Конашенков.

«У нас выделено несколько миллионов в области на борьбу с борщевиком, но то, что выделяют - это бесполезно и бессмысленно. Борщевик - это растение, оно растет там, где земля никому не принадлежит. Если это чья-то земля, человек уничтожает борщевик, он прекрасно выводится в течение года-полтора. Значит, вывод какой? Чтобы больше людей жило у нас в сельской местности. Земля эта была бы чья-то. И никаких проблем, вопрос борщевика решится».

Что необходимо делать при получении ожога при контакте с борщевиком, рассказала врач общей практики Екатерина Астафьева.

«Тем, кто еще не сталкивался с борщевиком, рекомендуется к этой информации отнестись с максимальным вниманием. Потому что у борщевика листья, корни, стебель и плоды содержат особое вещество фуранокумарин. Оно при попадании на кожу увеличивает ее восприимчивость к ультрафиолету. И поэтому лучи летнего солнца под влиянием этого вещества вызывают сильнейшие ожоги вплоть до третьей степени. Чтобы обжечься борщевиком, обычно достаточно просто его потрогать. И самая важная опасность заключается в том, что в отличие от крапивы, сразу ничего не чувствуется. Реакция появляется чуть позже, бывает даже через сутки. Если человек дотронулся до борщевика, или ему кажется, что есть такая вероятность, нужно прямо сразу принимать меры и не ждать, пока оно само пройдет. Первое, что необходимо, это защитить пораженный участок кожи от солнечных лучей минимум на двое суток. То есть, если это произошло в каких-то полевых условиях, то хотя бы какой-то одеждой накрыть место ожога, чтобы на него не попадали солнечные лучи. Потом сразу же тщательно промыть пораженное место водой с густой мыльной пеной. А потом можно пораженный участок кожи обработать слабым раствором марганцовки. Так же, как и обычные ожоги, можно лечить пантенолом, желательно пенкой. В течение 5 суток после ожога желательно принимать антигистаминные препараты. Если там появились пузыри, то, если это маленький пузырь, желательно его не трогать и не вскрывать, просто наложить повязку. Если пузырь продолжает расти, то тогда следует обратиться к врачу-хирургу в поликлинику. Особо опасно поражение для блондинов и для людей со светлой кожей, потому что они и так наименее защищены от солнечных лучей. При воздействии сока борщевика этот эффект еще более усиливается».

Борьба с борщевиком в нашей стране пока не дает очевидных результатов. Необходим комплексный подход. Муниципалитеты ведут борьбу против борщевика, но результат не будет заметен, пока этим не начнут заниматься и частники. Ведь кроме муниципальных земель, есть еще и множество пораженных сорняком территорий, которые находятся в частной собственности. В таких местах борьбу с борщевиком обязан вести их владелец.

Но в конце 2022 года был принят законопроект, согласно которому за борщевик на участке владельца могут оштрафовать на сумму от двух до ста тысяч рублей. Составлять протоколы будут должностные лица органов местного самоуправления. Насколько эта мера будет эффективной — покажет время.

Анастасия Сливинская