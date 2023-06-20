Общество

Учителей могут разрешить недоучивать

Учителей-предметников для российских школ, возможно, будут готовить в колледжах. С такой инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сейчас в рамках среднего профессионального образования в РФ готовят лишь специалистов для детских садов и начальных школ. В педагогическом сообществе идея не нашла однозначной поддержки. Эксперты полагают, что очередная попытка избавиться от дефицита кадров в региональных школах не будет эффективной, пишет «Коммерсантъ».

В Минпросвящения заявили, что «федеральный государственный стандарт среднего профобразования по подготовке учителей» будет активно обсуждаться с профессиональным сообществом, директорами школ и представителями региональной власти. Документ, добавили в ведомстве, направят на рассмотрение в Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО).