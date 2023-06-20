«Управляйки» Великих Лук отчитались о работе за 20 июня

Управляющие компании города Великие Луки подвели итоги работы за 20 июня. Отчет Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
Работники УК «Новый микрорайон» занимались:
- промывкой и опрессовкой системы отопления дома № 23, корпус 1 на улице Вокзальной;
- ремонтом входов в подъезды дома № 33, корпус 1 на улице Дружбы;
- косметическим ремонтом подъездов в доме № 8 на проезде Нелидовском;
- бетонированием стойки под карусели во дворе дома № 3 на улице Глинки;
- установкой скамеек во дворе дома № 14 на улице Пескарёва;
- изготовлением скамеек.
Силами УК «Заречный район» произведено следующее:
- скос травы во дворе домов №№ 127, 124, 124А, 124Б, 124В и 124Г на проспекте Гагарина; домов № 22 на проезде Нелидовском и № 16 на улице Нелидовской, а также дома № 10 на улице Ползунова;
- ремонт крыльца дома № 6 на улице Радищева;
- замена песка в песочнице во дворе дома № 5, корпус 2 на улице Дружбы;
- ремонт крыльца в доме № 6 на улице Малышева;
- покраска малых архитектурных форм во дворе дома № 18Б на улице Запрудной.
Сотрудники УК «Радист» занимались:
- ремонтом крыльца дома № 22, корпус 2 на улице Зеленой;
- капитальным ремонтом кровли крыши дома № 10, корпус 1 на проспекте Октябрьском;
- покраской малых архитектурных форм во дворе дома № 3 на улице Рабочей.
Сотрудники УК «Город на Ловати» выполнили:
- ремонт балконов дома № 37 на проспекте Ленина;
- промывку системы отопления в доме № 6/12 на улице К. Либкнехта;
- разборку старых сараев во дворе дома № 7 на улице Энгельса;
- продолжается ремонт ограждения у дома № 32 на проспекте Ленина.
Силами УК «Центр города» сделано следующее:
- ремонт малых архитектурных форм во дворе дома № 3 на улице Зенцовской;
- установка малых форм во дворе дома № 7, корпус 2 на улице Дружбы;
- скос травы во дворе домов № 10 на улице Дьяконова; № 1 на площади Калинина; №№ 57 и 59, корпус 1 на проспекте Ленина.