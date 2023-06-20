Общество

Заявки участников регионального конкурса многодетных семей рассмотрели а правительстве Псковской области

Заседание совета многодетных семей Псковской области, в ходе которого были рассмотрены заявки участников регионального конкурса многодетных семей прошло во вторник, 20 июня, под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Дело очень ответственное и приз существенный», — подчеркнула Вера Емельянова и призвала каждого участника совета принимать решение взвешенно.

В ходе отбора члены Совета по делам многодетных семей Псковской области ознакомились с заявками и презентациями участников. В этом году на звание лучших претендовали более 40 семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей.

В своих визитках участники рассказывали об особенностях своих семей, хобби каждого домочадца и совместных увлечениях.

Жюри конкурса, в свою очередь, оценивало трудовую и воспитательную деятельность родителей, а также успехи детей в учебе, спорте и творчестве. Отдельное внимание уделялось социальной ответственности семей и их активности в общественной работе. Кроме того, учитывались отзывы о семье со стороны общественности и рекомендации местных властей. Немаловажным фактором выступала и нуждаемость участников в транспорте.

Окончательные итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. Напомним, решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году победителями будут названы 10 семей. Каждая получит в подарок от правительства области вместительный автомобиль.

Вручение транспорта — одна из множества региональных мер поддержки многодетных семей, реализуемых в Псковской области. Она введена губернатором в 2020 году. С тех пор получателями автомобилей уже стали 24 семьи.