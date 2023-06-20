Общество

Игорь Иванов призвал членов профсоюзов принять участие в памятной акции

«Огненные картины войны» из зажженных свечей создадут в Пскове и Великих Луках. В мероприятиях примут участие члены профсоюза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В Пскове площадкой для создания огненного полотна станет сквер имени 60-летия Октября на Четырех углах, а в Великих Луках – Краснофлотская набережная у Вечного огня.

«Призываем всех членов профсоюзов принять сегодня, 21 июня, участие в акции "Огненные картины войны" в Пскове и Великих Луках», - обратились к псковичам и великолучанам в облсовпрофе.

В Пскове сбор участников начнется в 19.00, в Великих Луках – в 20.00. Огненные полотна «нарисуют» с помощью нескольких тысяч зажженных свечей активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы» и просто неравнодушные горожане.

22 июня в 4.00 во всех муниципалитетах региона стартует акция «Свеча памяти». Жители Псковской области смогут почтить память павших зажжением свечей в годовщину наступления Великой Отечественной войны.

«В память наших сограждан, погибших в Великой Отечественной войне за свободу нашей Родины, сегодня зажгутся тысячи живых огней. Воздать дань памяти павшим героям - долг каждого живущего в нашей стране и за ее пределами. Война продолжалась долгих 1418 дней и унесла жизни миллионов людей. Я призываю всё профсоюзное движение Псковской области принять участие в акциях, приуроченных к Дню памяти и скорби 22 июня», - отметил в своем обращении председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.