Общество

Грозы придут в Псковскую область 22 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 22 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в регионе не будет существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Напомним, с 19 по 25 июня в Псковской области ожидаются ливневые дожди.