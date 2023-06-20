Общество

Россияне смогут записаться к нотариусу через Единый портал государственных услуг

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству организовал семинар-совещание «Реализация цифровых услуг и сервисов нотариата на Едином портале государственных и муниципальных услуг». Его провела первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе семинара рассмотрели вопросы реализации цифровых услуг и сервисов нотариата на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В настоящее время в удаленном формате реализуются девять нотариальных действий, для получения которых пользователю необходимо иметь подтвержденный аккаунт на Едином портале государственных и муниципальных услуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи.

Оказание нотариальных действий через личные кабинеты заявителя на портале Федеральной нотариальной палаты и на Едином портале государственных и муниципальных услуг значительно ускорило и одновременно упростило получение юридических значимых услуг гражданами и организациями.

В 2023 году Министерством цифрового развития, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой в Алтайском и Краснодарском краях, Белгородской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе реализуется возможность записи на прием к нотариусу через Единый портал государственных и муниципальных услуг. С 1 июня 2023 года данный сервис предоставлен для тестирования и изучения нотариусами ещё 75 субъектов Российской Федерации.

«Этот сервис позволяет гражданам записаться и посетить нотариуса в удобное время и без ожидания в очереди, получить информацию о документах, получить итоговый результат услуги», — пояснила Ирина Рукавишникова.

В ходе заседания были рассмотрены практические аспекты реализации нотариальных действий на портале госуслуг, внедрения сервиса записи на прием к нотариусу и возможности его масштабирования на всю территорию страны, законодательные и подзаконные решения, необходимые для дальнейшего развития цифровых услуг и сервисов нотариата, другие вопросы.

В семинаре-совещании приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители министерства юстиции Российской Федерации, министерства цифрового развития, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, образовательного и научного сообществ.