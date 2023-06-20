Общество

Чудско-Псковское озеро очищают от зарослей и мусора

Более 2,5 млрд рублей направили Росводресурсы на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в 2023 году. Специальная техника сейчас работает, в том числе, в Чудско-Псковском озере в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росводресурсов.

«Приоритет сохранения природных ресурсов, обозначенный президентом России, лежит в основе всех водных направлений национального проекта "Экология". Целевые показатели по оздоровлению рек, водохранилищ и озер достигаются ежегодно, что уже позволило улучшить условия проживания 12,5 млн россиян. В 2023 году работа по проекту идет в 55 регионах России», - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

С начала реализации национального проекта «Экология» от накопленных иловых отложений, зарослей и мусора удалось очистить свыше 352 км русел и более 17 тысяч га водохранилищ. Результатом таких мер становится возобновление подземного питания водных объектов, улучшение качества природной воды, увеличение проточности русел. Планируется, что к концу реализации нацпроекта «Экология» состояние гидрографической сети будет улучшено более чем на 580 км, а площадь расчищенных водохранилищ составит 23,5 тысячи га. ​