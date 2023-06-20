Общество

Гуляющего по Полистовскому заповеднику лося сняли на видео с высоты

Лося, гуляющего по Полистовскому заповеднику, сняли на видео. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника, специалисты природоохранной зоны ежегодно учитывают на своей территории от 51 до 160 особей этих животных.

Видео: Полистовский заповедник

«Сохатый, лось, Alces alces – герой многих преданий и легенд. Особенно на Севере и в Сибири. В холке лось может быть до двух метров в высоту, а вес крупных особей может достигать 700 килограммов! Длинные ноги с острыми копытами помогают лосям передвигаться по топким болотам или глубокому снегу, а еще неплохо защищаться от хищников, например волков или медведей», - рассказали в Полистовском заповеднике.

Лоси не собираются в стада, питаются травой, водной растительностью и ветвями деревьев, хорошо плавают и нередко спасаются от мошки в водоемах. Хорошо плавать умеют даже маленькие лосята.

«Несмотря на довольно спокойный образ жизни брачные бои могут идти до смерти обоих или одного из участников и вообще осенью, в период брачных турниров, эти звери становятся агрессивными и довольно опасными. После завершения сезона турниров лоси сбрасывают рога, есть предположение, что это происходит из-за нецелесообразности ношения на голове "короны" весом в 30 кг», - отметили эксперты.

На территории Полистовского заповедника и его охранной зоны ежегодно учитывают от 51 до 160 особей лосей. «Чаще следы лосей встречаются в охранной зоне заповедника, вероятно, потому, что многочисленные осинники и зарастающие сельхозугодья расположены как раз здесь. Сам же заповедник на 80% состоит из водно-болотного массива, а такая среда для обитания лосей не характерна», - заметили в заповеднике.

На территории всей Псковской области по результатам зимнего маршрутного учета в 2023 году обитает 24,38 тысячи особей лосей.