Общество

Губернатор оценил результаты работы ТОСа «Молодежный» в Пыталовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 21 июня, в ходе рабочей поездки в Пыталовский район осмотрел центральную площадь в поселке Белорусский, благоустроенную в прошлом году в рамках реализации инициативного проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На выделенные из регионального бюджета средства в размере 3,5 млн рублей на площади заменили дорожное покрытие и установили автобусный павильон.

По словам местных жителей, после реконструкции площадь заметно преобразилась, а дорога стала безопаснее и чище. Кроме того, на оборудованной остановке комфортнее ожидать автобус, признаются они. «Для населения это важно, поскольку жители активно пользуются общественным транспортом для поездок в районный центр: ездят на работу, отвозят детей в детский сад, школу и секции», — отметил глава Утроинской волости Сергей Уланов.

С идеей о реконструкции Центральной площади поселка Белорусский на региональный конкурс инициативных проектов вышел ТОС «Молодежный». Группа активистов с 2020 года при поддержке правительства Псковской области приводит в порядок общественные пространства. Так, помимо реализации инициативного проекта, силами «Молодежного» в поселке облагорожено общественное пространство на улице 60-летия СССР — оборудована площадка для пляжного волейбола и установлен детский игровой комплекс. Кроме того, в поселке обновлены контейнерные площадки для сбора мусора.

В этом году проект ТОСа не вошел в число победителей регионального конкурса. Однако общественники не сдаются и готовят документы для следующих конкурсов.

Михаил Ведерников оценил целеустремленность местных жителей в желании сделать свой поселок лучше. Глава региона также отметил, что в условиях роста количества ТОСов в регионе и их активности необходимо особенно серьезно подходить к подготовке документации для участия в конкурсе.

Для развития общественных пространств поселка также будут проработаны вопросы в части дорожного ремонта и благоустройства территории Дома культуры.