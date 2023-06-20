Общество

До конца года все многоквартирные дома пыталовского поселка Белорусский подключат к газу

В этом году сетевой природный газ придет во все многоквартирные дома поселка Белорусский Пыталовского района. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре с местными жителями. Общение состоялось в рамках рабочей поездки главы региона в муниципалитет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На встрече с собственниками жилья также присутствовали председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко и глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Контракт на подключение оставшихся девяти домов (№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 18 по улице 60-летия СССР и дом № 4 в переулке Мартовский) заключен. Подрядчик обязуется выполнить работы до 15 октября.

Отметим, что в апреле этого года к газовой сети уже присоединили пять домов — № 9, 10, 12, 14, 16 по улице 60-летия СССР.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14 многоквартирных домов из областного бюджета было выделено в общей сложности более 15 млн рублей.

Реализация проекта стала возможной, в том числе благодаря договоренностям правительства Псковской области и руководства ООО «Газпром межрегионгаз». Компания за счет собственных средств проложила сети к межпоселковому газопроводу.

Жители домов, в которых газ уже подключен, поблагодарили региональные власти за содействие в решении одного из самых важных вопросов.

Напомним, ранее бытовое газоснабжение в Белорусском было организовано посредством групповых резервуарных установок и системы газопроводов сжиженного углеводородного газа.