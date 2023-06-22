Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко будут обсуждать с радиослушателями самые важные и резонансные темы общественно-политической жизни.

В центре внимания «соображальщиков» сегодня:

- Кто просочится через муниципальный фильтр? Оцениваем перспективы кандидатов на пост губернатора на старте избирательной кампании.

- Истина в вине? Проходящая в Пскове эногастрономическая ярмарка «Виноград» становится традиционной - однако у горожан по-прежнему нет единого мнения, нужен ли такой фестиваль и насколько серьезно он способствует развитию событийного туризма.

- Куда пропала «возмущенная культурная общественность»? Еще недавно защитники псковских памятников культуры и истории постоянно напоминали о себе, ловили хайп и протестовали против, с их точки зрения, неверных решений властей. Сейчас этих рассерженных общественников не видно и не слышно - и даже такие громкие поводы, как передача РПЦ части крепостной стены в Пскове, не вызывают былой реакции. В чем дело?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.