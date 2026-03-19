 
Общество

Игорь Иванов: Жители Псковской области не должны платить налог при отдыхе в своем регионе

0

В Доме профсоюзов состоялся диалог бизнеса и власти. На площадке собрались представители предпринимательского сообщества, чтобы обсудить насущные проблемы и сформулировать предложения для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Модератором встречи выступил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Главная цель круглого стола — собрать «обратную связь» от бизнеса, чтобы донести ее до органов власти на самом высоком уровне.

Спикером от профсоюзной стороны стал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. В своем выступлении он обозначил проблему введения туристического налога. По его словам, передача полномочий муниципалитетам привела к хаосу: одни округа освобождают от налога жителей Псковской области, другие вводят сбор для всех, не делая исключений даже для командировочных.

«Жители Псковской области не должны платить налог при отдыхе в своем регионе. Особенно это важно для тех, кто едет на лечение», - отметил Игорь Иванов.

По итогу мероприятия Председатель Псковского облсовпрофа был отмечен благодарственным письмом за активную работу по защите прав предпринимателей.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026