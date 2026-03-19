Игорь Иванов: Жители Псковской области не должны платить налог при отдыхе в своем регионе

В Доме профсоюзов состоялся диалог бизнеса и власти. На площадке собрались представители предпринимательского сообщества, чтобы обсудить насущные проблемы и сформулировать предложения для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Модератором встречи выступил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. Главная цель круглого стола — собрать «обратную связь» от бизнеса, чтобы донести ее до органов власти на самом высоком уровне.



Спикером от профсоюзной стороны стал председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. В своем выступлении он обозначил проблему введения туристического налога. По его словам, передача полномочий муниципалитетам привела к хаосу: одни округа освобождают от налога жителей Псковской области, другие вводят сбор для всех, не делая исключений даже для командировочных.



«Жители Псковской области не должны платить налог при отдыхе в своем регионе. Особенно это важно для тех, кто едет на лечение», - отметил Игорь Иванов.



По итогу мероприятия Председатель Псковского облсовпрофа был отмечен благодарственным письмом за активную работу по защите прав предпринимателей.