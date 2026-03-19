 
Общество

«Создано без использования ИИ»: почему «идеальный» контент нейросетей вызывает отторжение?

0

Сгенерированный нейросетью контент, доведенный до «идеала», все чаще вызывает у человека не просто отторжение, но и более сложные эмоции — злость, страх и тревогу. Как отметил эксперт центра развития «Новая эра», политолог, исследователь политических коммуникаций Игорь Иванов, ключевая проблема заключается в том, что человеку становится все сложнее отличить контент, созданный ИИ, от авторского. Современные исследования фиксируют устойчивое снижение доли людей, способных успешно справиться с этой задачей. При этом бессознательный дискомфорт от взаимодействия с ИИ-контентом сохраняется.

Изображение создано нейросетью

«Возникает эффект "зловещей долины": человек ощущает неестественность, но не может рационально объяснить причину своего раздражения, что приводит к злости, непониманию и апатии», — уверен Игорь Иванов.

По словам эксперта, особенно остро это проявляется в маркетинге. Потребитель замечает, как бренды из смежных сфер начинают использовать однотипные сгенерированные визуалы. В результате рекламные материалы становятся неотличимы друг от друга: на экранах смартфонов, компьютеров и уличных баннерах его встречают одинаковые «бежевые мамочки». Это уничтожает аутентичность брендов и подрывает доверие аудитории, пишет RuNews24.ru.

«Очевидно, что бизнес не сможет полностью отказаться от ИИ при производстве материалов для широких охватов и демонстрации сценариев использования продукта. Однако сильные бренды, нацеленные на выстраивание долгосрочных доверительных отношений, могут получить конкурентное преимущество за счет осознанного отказа от ИИ-контента. Такой подход позволит им сформировать аутентичный образ и выделиться на фоне конкурентов», — резюмировал Игорь Иванов.

По мнению эксперта, по аналогии с плашкой «Живой звук» на музыкальных концертах, в креативах брендов может появиться маркировка «Создано без использования ИИ». Это станет дополнительным сигналом доверия для потребителя и инструментом укрепления лояльности.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026