«Создано без использования ИИ»: почему «идеальный» контент нейросетей вызывает отторжение?

Сгенерированный нейросетью контент, доведенный до «идеала», все чаще вызывает у человека не просто отторжение, но и более сложные эмоции — злость, страх и тревогу. Как отметил эксперт центра развития «Новая эра», политолог, исследователь политических коммуникаций Игорь Иванов, ключевая проблема заключается в том, что человеку становится все сложнее отличить контент, созданный ИИ, от авторского. Современные исследования фиксируют устойчивое снижение доли людей, способных успешно справиться с этой задачей. При этом бессознательный дискомфорт от взаимодействия с ИИ-контентом сохраняется.

Изображение создано нейросетью

«Возникает эффект "зловещей долины": человек ощущает неестественность, но не может рационально объяснить причину своего раздражения, что приводит к злости, непониманию и апатии», — уверен Игорь Иванов.

По словам эксперта, особенно остро это проявляется в маркетинге. Потребитель замечает, как бренды из смежных сфер начинают использовать однотипные сгенерированные визуалы. В результате рекламные материалы становятся неотличимы друг от друга: на экранах смартфонов, компьютеров и уличных баннерах его встречают одинаковые «бежевые мамочки». Это уничтожает аутентичность брендов и подрывает доверие аудитории, пишет RuNews24.ru.

«Очевидно, что бизнес не сможет полностью отказаться от ИИ при производстве материалов для широких охватов и демонстрации сценариев использования продукта. Однако сильные бренды, нацеленные на выстраивание долгосрочных доверительных отношений, могут получить конкурентное преимущество за счет осознанного отказа от ИИ-контента. Такой подход позволит им сформировать аутентичный образ и выделиться на фоне конкурентов», — резюмировал Игорь Иванов.

По мнению эксперта, по аналогии с плашкой «Живой звук» на музыкальных концертах, в креативах брендов может появиться маркировка «Создано без использования ИИ». Это станет дополнительным сигналом доверия для потребителя и инструментом укрепления лояльности.